Salti, Schrauben, Sprünge und Stürze

Turnen Beim Deutschland-Cup läuft für Michelle Gerner und Clara Klose nicht alles nach Plan

Delitzsch Als jeweils eine von zwei Hessinnen hatten sich Michelle Gerner (TV Elz) in der Altersklasse 16/17 und Clara Klose (TV Eschhofen) in der Altersklasse 14/15 jeweils zum dritten Mal in Folge für den Deutschland-Cup qualifiziert, der in Delitzsch ausgetragen wurde.

Copyright © mittelhessen.de 2018