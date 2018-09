Von Manuel Kapp

Schermuly legt vor, Kremer gleicht aus

Fußball Kein Sieger im Derby der Kreisoberliga

Limburg-Weilburg Der SV Hadamar hat am Samstag in der Fußball-Hessenliga den dritten Sieg in Folge gefeiert. Beim 4:2 traf Yves Böttler dreimal. Keinen Sieger gab es im Derby der Kreisoberliga: Die SG Weinbachtal und die SG Winkels/Probbach/Dillhausen trennten sich 1:1.

Copyright © mittelhessen.de 2018