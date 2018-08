Schönbach träumt noch ein wenig von Rang eins

Tennis Der Damen-Gruppenligist empfängt zum entscheidenden Heimspiel den Tabellendritten Eintracht Frankfurt IV

Dillenburg In der Tennis-Gruppenliga ist für manchen die Saison bereits gelaufen. Nicht so für die Damen des TC Schönbach, die am kommenden Spieltag in die Verbandsliga aufsteigen könnten.

