Fußball

Schönbachs 2:0 hält nicht

Herborn In der Fußball-Kreisoberliga der Frauen haben sich der TSSV Schönbach und der VfL Fellerdilln am Montag 2:2 (1:0) getrennt. Die Heimelf ging nach einer guten Viertelstunde durch Geburtstagskind Selina Feller in Führung. Im weiteren Spielverlauf gab es Vorstöße auf beiden Seiten, aber die Abwehrreihen standen gut. In der 66. Minute gewann Sabrina Riederer das Eins-gegen-eins gegen VfL-Torfrau Selina Becovic und erhöhte aus spitzem Winkel auf 2:0. Kurz stockte allen der Atem, denn der Ball prallte erst noch an den Innenpfosten.

