Fußball-Gruppenliga

Schröcker Feuerwerk nach Pause

Schröck/Waldgirmes Der FSV Schröck hat am Freitag in der Fußball-Gruppenliga beim 4:2 (0:1)-Heimsieg gegen den FC Ederbergland II in der zweiten Halbzeit ein Feuerwerk abgebrannt.

Copyright © mittelhessen.de 2018