Handball

Schwerer Gang für die HSG

Hinterland Die Handballer der HSG Hinterland stehen am Samstag in der Männer-Bezirksliga B Nord vor dem schweren Gang zu Spitzenreiter HSG Wettertal II (1.). Die Hinterländer (4.) mussten vor zwei Wochen in Driedorf die erste Niederlage nach über einem Jahr verdauen und das Spiel beim Primus wird kaum einfacher. Anwurf ist um 17.30 Uhr in der Sporthalle Münzenberg. Die Hinterländer Frauen sind Fünfter in der Bezirksliga C Nord. Das erste Spiel bei Tabellenführer Fernwald ging mit 16:20 verloren. Leichter wird vielleicht die Aufgabe beim Ligavorletzten FSG Heuchelheim/Erda (6.), der ebenfalls noch auf den ersten Sieg wartet. (omh)

