Von Jens Kauer und Kim Görge

Sechs „Big Points“ in der Fremde

Fußball Kreisoberliga: Türk Gücü siegt in Neustadt 1:0, Silberg/Eisenhausen in Michelbach 3:2

Marburg-Biedenkopf Hinterländer Auswärtssiege im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga Nord! Türk Gücü Breidenbach setzte am Sonntag seinen Marsch ins Mittelfeld mit einem 1:0 in Neustadt fort, die SG Silberg/Eisenhausen hat nach ihrem 3:2 in Michelbach das rettende Ufer wieder im Blick.

