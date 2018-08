Von David Liebscher

Sechshelden dreht 0:2-Rückstand

Fußball Kreisoberliga: Aufsteiger siegt in Wetzlar 5:2 / Zweiter Dreier für Eschenburg

Dillenburg Nach dem zweiten Sieg am zweiten Spieltag mischen Aufsteiger Sechshelden und Eschenburg in der Fußball-Kreisoberliga West ganz vorne mit. Während Burg in Frohnhausen den ersten Dreier einfährt, sind die Oranier ebenso wie die Beilsteiner SG punktlos.

