Von Rolf Schäfer

Sechshelden kämpft vergebens

TENNIS Herren-30-Gruppenligist verliert gegen den Spitzenreiter mit 2:4

DILLENBURG So spannend geht es in der Tennis-Gruppenliga der Herren 30 zu, dass den TV Sechshelden sogar ein 2:4 gegen den Spitzenreiter schmerzt. Der Grund: Die Liga gilt angesichts von vier Absteigern als "Todesgruppe", in der jeder Punktgewinn zählt.

Copyright © mittelhessen.de 2016