Von Sven Jessen und Christian Pomoja

Sechshelden lässt keinen Zweifel

Fußball Der A-Liga-Spitzenreiter feiert den Titelgewinn / Medenbach geht in die Relegation

Dillenburg In der Fußball-A-Liga Dillenburg sind am Samstag die letzten Entscheidungen gefallen. Der Titel geht an den SSV Sechshelden, und Vizemeister SSV Medenbach startet am Mittwoch in Lahnau-Dorlar in die Relegation. Der FC Eintracht Haiger wiederum wird sich ab Donnerstag mit dem SSV Donsbach messen.

