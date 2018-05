Sedat Aktas entscheidet das Topspiel

Fußball Amedspor bleibt Erster

Wetzlar Mit einem schwer erkämpften 1:0-Sieg in einem hochklassigen Spitzenspiel gegen die SG Quembach/Oberwetz hat der FC Amedspor Wetzlar in der Fußball-B-Liga Süd seine Aufstiegschancen am Leben erhalten und die Tabellenführung verteidigt.

