Seelbach erwartet Heimerfolg

HERBORN Am Karnevalswochenende findet in den Tischtennis-Ligen nur ein Mini-Programm statt. Der TTC Herbornseelbach sollte in der Bezirksoberliga der Herren keine Probleme haben, sein Heimspiel gegen Offheim II zu gewinnen.

