Fußball

Sehr stark, SG Weiltal!

Limburg-Weilburg In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga hat die SG Weiltal am Donnerstag das Topspiel beim FSV Würges mit 3:2 gewonnen. Beide Teams liegen punktgleich an der Tabellenspitze.

