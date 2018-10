Von André Bethke

Serie ausgebaut,Derbyfluch beendet

Fußball Siege für SV Hadamar und TuS Dietkirchen

Limburg-Weilburg Der TuS Dietkirchen hat in der Fußball-Verbandsliga am Samstag den Derbyfluch der vergangenen Saison gegen den FC Waldbrunn beendet. Derweil schraubte der SV Hadamar in der Hessenliga seine Serie ungeschlagener Spiele auf sieben Partien.

