Setzt Wiesenbach Vormarsch auf dem Erlenacker fort?

Fußball A-Liga: Abstiegskandidat der letzten Saison nimmt in Wallau Rang 3 ins Visier, Dernbach/Wommelshausen in

HINTERLAND Setzt Wiesenbach seinen Vormarsch in der Fußball-A-Liga Biedenkopf fort? Im Mai fast abgestiegen, können die Boxbachtaler am Sonntag (15 Uhr) mit einem Sieg in Wallau Rang 3 erobern. Den hat aber Dernbach/Wommelshausen beim Gastspiel in Weidenhausen im Visier.

