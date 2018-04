Showdown steigt im Haselstadion

Fußball B-Liga: Donsbach empfängt Bicken II

Dillenburg In der Fußball-B-Liga Dillenburg überstrahlt das Topspiel den Nachholspieltag am Mittwoch. Um 18.30 Uhr kommt es im Haselstadion in Donsbach zum Showdown zwischen Tabellenführer SSV Donsbach und Verfolger TSV Bicken II.

Copyright © mittelhessen.de 2018