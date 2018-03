Sieg und Niederlage zum Saisonstart

Schießen Oberliga der Sportpistolenschützen

Driedorf/Eschenburg Die Sportpistolenschützen aus Simmersbach und Mademühlen treten in diesem Jahr in der Oberliga West an. Simmersbach mischte bereits im vergangenen Jahr die arrivierten Mannschaften auf, Mademühlen ist neu in diese Klasse aufgestiegen.

