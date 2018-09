Siegbach startet glänzend in die Saison

Tischtennis Damen-Verbandsligist feiert 8:3-Erfolg in Biebrich / Frohnhausen spielt in Hausen remis

Dillenburg Die Tischtennisspielerinnen des TTC Siegbach knüpfen nahlos an ihre gute Verbandsliga-Saison 2017/2018 an. In Biebrich feierten die Spielerinnen aus Eisemroth ein 8:3 und können jetzt mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen an die kommenden Begegnungen gehen.

