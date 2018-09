Von André Bethke

Sieger im Topspiel übernimmt Führung

Fußball Dritter gegen Zweiter in Mengerskirchen

Limburg-Weilburg Nachdem der TuS Frickhofen am Donnerstag die Tabellenführung in der Fußball-Kreisoberliga übernommen hat, wird der Sieger aus dem Spitzenspiel SV Mengerskirchen – FCA Niederbrechen die Westerwälder dort am Sonntag wieder ablösen.

Copyright © mittelhessen.de 2018