Von Jens Kauer und Kim Görge

Silberg/Eisenhausen ist wieder da!

Fußball Kreisoberlga: SG landet mit dem 2:1 in Hatzbach zweiten Auswärtscoup in Folge

Marburg-Biedenkopf Die SG Silberg/Eisenhausen hat in der Fußball-Kreisoberliga Nord den zweiten Auswärtscoup in Folge gelandet und ist nach dem 2:1 in Hatzbach ganz dicht dran an den Nichtabstiegsrängen. Die hat Türk Gücü Breidenbach mit dem 4:0 gegen Bunstruth/Haina weit hinter sich gelassen.

