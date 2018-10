Silberg/Eisenhausen steigt auf

(jpk). Die Fußball-B-Jugend der JSG Silberg/Eisenhausen kickt in der Saison 2014/2015 in der Gruppenliga. Die Sportfreunde/Blau-Gelb Marburg, die mit ihrer U16 die Marburger Kreisligameisterschaft errungen hatten, haben am Samstagabend gegen 19.30 Uhr festgestellt, dass sie keine Mannschaft für die Aufstiegsrunde zusammen bekommen. Damit haben die beiden vorgesehenen Gegner der Blau-Gelben in der Gruppe 2, neben Silberg/Eisenhausen der SSV Oranien Frohnhausen, den Aufstieg sicher. Auch die für kommenden Mittwoch geplante Partie zwischen den Hinterländern und dem Dillenburger Kreismeister wurde abgesagt.

