Von Jens Kauer

Sinkel: „Emsdorf ist richtig gut drauf“

Fußball SC Gladenbach empfängt Tabellenführer

Hinterland In der Fußball-Kreisoberliga Nord steht der SC Gladenbach am Samstag (16 Uhr) im Heimspiel gegen Tabellenführer Emsdorf vor einer echten Nagelprobe. Heimrecht genießen am Sonntag (15 Uhr) auch die abstiegsgefährdeten Teams Türk Gücü Breidenbach und SG Silberg/Eisenhausen.

