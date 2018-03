Von Dieter Geßner + Jens Kauer

Sinkel ändert die Zielvorgabe

Fußball Gladenbaches Coach denkt vor Duell mit Türk Gücü nur noch an den Klassenerhalt

Hinterland Am Sonntag kommt es in der Fußball-Kreisoberliga Nord zu einem Hinterländer Derby. Und in dem geht es nicht nur für Türk Gücü Breidenbach, sondern nun auch für den SC Gladenbach um Punkte für den Klassenerhalt. Solche strebt auch die SG Silberg/Eisenhausen in Stadtallendorf an.

