Von David Liebscher

Sinn/Hörbach schnappt zu

Fußball Kreisoberligist meldet sich mit einem 2:1-Heimsieg zurück

Dillenburg In der Fußball-Kreisoberliga West haben Sinn/Hörbach (2:1 über Münchholzhausen) und Frohnhausen (3:2 über Werdorf) im Kampf um den Klassenerhalt wie erhofft einen Schritt nach vor gemacht. Fellerdilln (2:5 bei in Ehringshausen) kassierte seine zweite Niederlage in der Osterwoche.

