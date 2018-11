Skywheelers müssen gegen das Kellerkind nachsitzen

Rollstuhlbasketball 57:51-Heimsieg über Salzburg nach Verlängerung

Wetzlar In der 2. Bundesliga im Rollstuhlbasketball haben die Lahn-Dill Skywheelers am fünften Spieltag erst in der Verlängerung einen 57:51 (23:26)-Heimerfolg gegen den RSV Basket Salzburg eingefahren.

