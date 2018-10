Skywheelers wollen zu Hause nachlegen

Basketball Lux Rollers geben Visitenkarte ab

Wetzlar Die Lahn-Dill Skywheelers stehen am Samstag (17 Uhr) in der 2. Liga im Rollstuhlbasketball vor ihrem ersten Heimauftritt der laufenden Spielzeit. In Frankfurt empfängt das Team die Lux Rollers.

