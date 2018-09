Von Sven Jessen und David Liebscher

So mache Hoffnung säuft ab

Fußball In der A-Liga darf Dietzhölztal samstags spielen, Fellerdilln muss sonntags kämpfen

Dillenburg 24 Stunden können einen riesigen Unterschied bedeuten. Während sich die SG Dietzhölztal dank eines herausgespielten 4:0-Erfolgs am Samstag an die Spitze schoss, mussten die Verfolger am Sonntag mit Wind, Dauerregen und Pfützen auf den Plätzen kämpfen.

