Tischtennis

So spielt der Nachwuchs

Jugend, Bezirksliga: Zwei 6:1-Erfolge über Naurod und in Braunfels haben dem TTC Merkenbach den Titel beschert. In Braunfels erwischte der TTC Merkenbach den erwartet guten Start und ging durch Lambeck/Ortseifen und Müller/Mohammadi 2:0 in Führung. Auch die Niederlage im Eröffnungseinzel schockte die Merkenbacher nicht. In den restlichen Begegnungen gaben Nils Lambeck (2), Kevin Ortseifen und Said Mohammadi keinen Satz ab. Gegen Naurod ebneten Zöllner/Ortseifen und Mohammadi/Schäfer durch ihre 3:0-Erfolge den Weg zum Sieg. In den Einzeln gewannen Silas Zöllner (2), Kevin Ortseifen und Said Mohammadi problemlos.

Copyright © mittelhessen.de 2018