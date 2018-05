Fußball

So spielt der Nachwuchs

C-Junioren, Verbandsliga Nord, KSV Baunatal II – JFV FC Aar 0:4 (0:3): Auf dem stumpfen Rasenplatz in Baunatal begann Aar das Spiel bei sommerlichen Temperaturen verhalten. Die Gäste nutzten ihre erste Chance sofort: Yannick Freischlad legte für Sören Fink (13.) auf. Der zweite Treffer fiel wenige Minuten später. Sören Fink schlug eine Ecke in den Strafraum, und Yannick Freischlad (19.) konnte verwerten. In der 30. Minute fiel die Entscheidung. Pierre Mühl erzielte aus dem Gewühl das 3:0. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte Aar weiterhin das Spiel und es gab einige Großchancen, die aber alle leichtfertig vergeben wurden. Der Treffer zum 4:0-Endstand fiel in der 63. Minute. Yannick Freischlad setzte einen Freistoß aus 20 Metern an den Pfosten, und Pierre Mühl konnte mit dem Kopf abstauben. Aars Keeper blieb die gesamt Spielzeit beschäftigungslos. Drei Spieltage vor Saisonende steht die Mannschaft weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz.

