Von Manuel Kapp

Später Ausgleich sichert dritten Platz

Fußball-C-Liga SV Allendorf spielt beim OSV Limburg 1:1 und kann sich auf Relegationsrunde freuen

Limburg-Weilburg In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga hat sich der SV Allendorf (1:1 bei OSV Limburg) Platz drei gesichert und nimmt an der Relegation zur B-Liga teil. Der TuS Waldhausen liegt zwar noch in Reichweite, erwartet aber keine Punkte aus dem Abbruchspiel gegen Offheim II.

