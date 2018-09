In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga bleibt die SG Gaudernbach/Hasselbach (4:0 gegen den SV Allendorf) weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. In der Gruppe 2 sorgte die SG Merenberg II (3:0 gegen den SV Elz II) für eine Überraschung. Die Spiele (...)