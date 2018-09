Schießen

Spannung auf der Zielgeraden

Dillenburg Die heimischen Sportgewehrschützen traten zum vorletzten Wettkampf in der Bezirksliga an. Die Ergebnisse versprechen zum Saisonabschluss Spannung pur. Denn drei Teams in der Tabelle sind oben punktgleich und kämpfen um den Klassensieg. Am Ende sind drei Mannschaften nach Punkten auf Augenhöhe und hoffen auf den Klassenerhalt. Übernthal setzte sich in Hüttenberg durch und zog damit mit dem Kontrahenten und Eisemroth, das in Schlierbach verlor, im Tabellenkeller gleich. Spitzenreiter Steindorf II musste eine Pleite gegen Biskirchen einstecken.

