Sprint-Double für Schmelz

LEICHTATHLETIK 23 Titel bei "Mittelhessischen" für den Kreis Wetzlar

STADTALLENDORF Die Meisterschaften der Region Mittelhessen in der Herrenwaldhalle in Stadtallendorf waren für die heimischen Leichtathleten eine Reise wert. Mit 23 Plaketten in Gold standen die Starter aus dem Kreis Wetzlar am Ende ganz oben im Medaillenspiegel.

