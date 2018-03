In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg Nord haben die Torjäger am Sonntag per Doppel- oder Dreierpack fette Beute gemacht, allen voran Cihan Bicin (Türk Gücü Breidenbach), Lukas Cegledi (VfL Biedenkopf), Christian Hooß (TSV Erksdorf) und Felix (...)