Staffel II auf Vizemeisterkurs

Tischtennis Oberzeuzheim in Abstiegsnot

Limburg-Weilburg Staffels zweites Frauenteam machte in der Tischtennis-Oberliga Hessen in Bestbesetzung mit dem Gast aus Lampertheim kurzen Prozess und geht mit einem Punkt Vorsprung auf das entscheidende Spiel um Relegationsplatz zwei am 14. April in Höchst/Odenwald.

