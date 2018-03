Starker Schneider-Auftritt

Tischtennis Hauptrunde bei deutschen Meisterschaften erreicht

Dillenburg Als am Wochenende in Berlin Timo Boll seine zwölfte deutsche Meisterschaft im Tischtennis im Einzel gewann, war auch der für Kriftel in der Regionalliga spielende Haigerer Christian Schneider dabei.

Copyright © mittelhessen.de 2018