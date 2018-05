Von Christian Pomoja und Sven Jessen

Steinbach II am Ziel seiner Träume

Fußball Burg muss in die Aufstiegsrunde / Fellerdilln steigt ab, Sinn/Hörbach darf hoffen

Dillenburg Das hat sich Steinbach II nicht mehr nehmen lassen, in Frohnhausen sicherte sich der TSV die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga West. Der SSC Burg muss in die Aufstiegsrunde. Hoffnung auf den Klassenerhalt hat die SG Sinn/Hörbach in der Relegation, der VfL Fellerdilln steigt ab.

