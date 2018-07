Steinbach beginnt auswärts

Fußball Gruppenliga-Aufsteiger tritt in Waldgirmes an

Haiger Am 29. Juli wird es für den TSV Steinbach II ernst. Dann startet der Aufsteiger in die Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg um 15 Uhr beim SC Waldgirmes II in die Saison. Das ergab am Freitagabend die Hinrundenbesprechung in Naunheim. Am zweiten Spieltag muss sich die Reserve des Regionalligisten ebenfalls auswärts bewähren: am 5. August wird sie um 15 Uhr beim FC Ederbergland II antreten. Das erste Heimspiel ist für den 12. August, 16 Uhr angesetzt. Dann wird der FC Cleeberg auf dem Kunstrasenplatz an der Forsthausstraße zu Gast sein.

