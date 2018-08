Fußball

Steinbach trifft auf Gegner mit Ehrgeiz

Fußball Gruppenliga Gießen/Marburg

Haiger Im Sommer war es nur ein Testspiel gegen eine A-Junioren-Elf, doch am Sonntag um 15.30 Uhr geht es für den TSV Steinbach II bei einer TSG Wieseck in ganz ähnlicher Besetzung wie damals plötzlich um Punkte in der Fußball-Gruppenliga.

