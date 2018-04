Steindorf kassiert späten Gegentreffer

Fußball Kreisoberligist unterliegt nach 1:0 mit 1:2

Wetzlar Gut gfür den VfL Fellerdilln, der am Donnerstag in Büblingshausen antritt: In der Fußball-Kreisoberliga hat der ebenfalls abstiegsgefährdete TSV Steindorf sein Heimspiel gegen Ehringshausen/Dillheim trotz 1:0-Führung mit 1:2 verloren.

