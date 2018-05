Sternstunde in Düsseldorf

Leichtathletik Anna Starostzik Fünfte der Deutschen Marathonmeisterschaft

Düsseldorf Anna Starostzik hat bei den Deutschen Marathon-Meisterschaft in Düsseldorf eine Sternstunde ihrer Karriere erlebt. Die in Dautphe aufgewachsene Läuferin errang in persönlicher Bestzeit von 2:47:17 Stunden als Fünfte ihre bislang beste Platzierung bei nationalen Titelkämpfen.

Copyright © mittelhessen.de 2018