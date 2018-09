Von Christian Pomoja und David Liebscher

Stürmer laufen heiß

Fußball-A-Liga 54 Tore in acht Partien / Topteams fahren reiche Beute ein

Dillenburg Die Angreifer der Fußball-A-Liga Dillenburg haben am Wochenende ordentlich Zielwasser getrunken. 54 Tore in acht Partien sind eine bemerkenswerte Ausbeute. Die „wenigsten" Treffer fallen in Guntersdorf, wo der SSV „nur“ 4:1 gegen den SV Gusternhain siegt.

