Von David Liebscher

Sukauthan schockt Aartal

Fußball SG verliert beim VfB Aßlar 0:1 / Volpertshausen dreht 1:3

DILLENBURG Am zusammengeschrumpften 19. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga West hat sich der SV Volpertshausen bei der SG Oberbiel nach einem 1:3-Rückstand zu einem Remis zurückgekämpft. Zeitgleich bezwang in Aßlar der VfB die SG Aartal in (fast) letzter Sekunde.

Copyright © mittelhessen.de 2018