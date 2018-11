TSG Dorlar passt einmal nicht auf und wird bestraft

Fußball A-Liga Wetzlar: Lukas Jung sichert der SG Hohenahr ein 1:1 / Mathias Karweta trifft zur Führung

Lahnau-Dorlar Die TSG Dorlar hat sich am Freitagabend in der Fußball-A-Liga Wetzlar mit einem 1:1 (1:0) zu Hause gegen die SG Hohenahr begnügen müssen und verpasste es, auf Rang fünf zu klettern. Die Gäste bleiben auf dem drittletzten Rang. Die Platzherren erwischten einen guten Start in die Partie und konnten den Gegner häufig unter Druck setzen. Spielerisch blieb die TSG allerdings einige Wünsche offen, daher musste eine Standardsituation her, um das 1:0 zu erzielen. Ein Eckball fand den Weg zu Mathias Karweta (37.), der die Kugel aus dem Gewühl über die Linie beförderte.

