Von Lena Brandenburger und Christian Pomoja

TSV Ballersbach ist heiß

Fußball A-Liga und B-Liga: Wo kann gespielt werden?

Dillenburg Aktuell sind in der Fußball-A-Liga Dillenburg nur noch zwei Spiele angesetzt. Der TSV Ballersbach (gegen die SSG Breitscheid) und der SSV Dillenburg (gegen die SG Roßbachtal) wollen spielen. In der B-Liga entscheidet sich am Samstag, wo angepfiffen werden kann.

Copyright © mittelhessen.de 2018