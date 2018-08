TSV Steinbach II gastiert beim „Liga-Dino“

Fußball Gruppenliga: Tahiri trainiert schon wieder

Dillenburg In der Fußball-Gruppenliga gastiert Aufsteiger TSV Steinbach II am Donnerstagabend bei den TSF Heuchelheim. Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz am Kahnplätzchen ist um 19.30 Uhr.

Copyright © mittelhessen.de 2018