TSV Steinbach II steigt auf

Fußball Kreisoberliga West: Burg im Titel-Fernduell nur zweiter Sieger

Wetzlar Das hat sich der TSV Steinbach II nicht mehr nehmen lassen, mit dem 9:0 in Frohnhausen sicherte sich die Regionalliga-Reserve am Samstag die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga West. Der SSC Burg geht als Zweiter in die Relegationsrunde nach oben.

