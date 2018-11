TSV Steindorf patzt in der Fremde

Fußball A-Liga Wetzlar: 2:2 bei der SG Nauborn/Laufdorf / Lemp und Quembach/Oberwetz im Glück

Wetzlar Tabellenführer TSV Steindorf hat in der Fußball-A-Liga Wetzlar beim 2:2 in Laufdorf unerwartet gepatzt. Die Verfolger SpVgg. Lemp und SG Quembach/Oberwetz siegten derweil in ihren Gastspielen jeweils mit 4:3.

