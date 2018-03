Handball

TSV steigert sich

Handball Landesliga Mitte Männer

Langgöns 67 Tore haben die Zuschauer in der Karl-Zeiss-Halle zwischen dem TSV Lang-Göns und der TSG Oberursel in der Handball-Landesliga Mitte der Männer gesehen. Am Ende setzte sich die Hausherren mit 37:30 (20:21) durch.

