TTC Elz II torkelt gen Tabellenende

TISCHTENNIS 0:9-Pleite und Seyffert verletzt

LIMBURG-Weilburg In der Tischtennis-Verbandsliga West ist der TTC Elz II in Not. Bezirksliga-Meister Runkel kassiert die erste Saisonpleite.

